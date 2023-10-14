Mansur Yavaş’ın banka oyunu: Para nerede hesap ver!

"ŞİMDİ HESAP VERME ZAMANI ANKARALI SİZİ SANDIĞA GÖMECEK"



Yavaş'a tepki gösteren Berkay Güzelel, "Yalanlar üstüne kurulmuş bir belediye başkanlığı… Olan Ankaralı hemşehrilerimize oluyor" dedi.

Gökhan Özkan da, "Çalışanlarınızı neredeyse Türkiye'nin en düşük maaş promosyonuna layık görürken de yine bu banka ile mi hareket ettiniz?" ifadelerini kullandı.

Tuncay Coşkunoğlu ise, "Aklıyla hareket ettiğiniz finans uzmanınızın yakın bir akrabası bu bankada, sizin belediyeyi zarara uğratmanız karşılığında daha üst pozisyona atandı mı?" şeklinde konuştu.

Harun Bilir de, "3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis'in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank'a yatırdınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

Ferda Tekin Tatar, "siz daha kendi ekiplerinizin bile hakkını veremezken şehrimizi ve vatandaşlarımızı yönetmeye kalkıyorsunuz! İş bilenin, kılıç kuşananındır!" dedi.

Büşra Çiftçi ise, "Algı Belediyeciliği ile geçen boş 4.5 yıl." İfadelerini kullandı.

Mahmut Gökçe, "Koskoca 4,5 yıl boşuna geçti. Bir dikili ağacınız yok. Şeffaf belediyecilik diye övünüyordunuz. Para nerde Sayın Yavaş?" sorunu yöneltti.

Habip Aşır, "Aranızda kalmadı sayın Mansur Yavaş, artık Ankaralılar biliyor boşa geçirdiğiniz 4,5 yılı. Yalan dolan israfla buraya kadar geldiniz. Ankara'nın parasını peşkeş çektiniz. Şimdi hesap verme zamanı Ankara sizi sandığa gömecek" dedi.

Mehmet Türk ise, "Vaatlerinin hangisini gerçekleştirdi ki. Koltuk sevdalısı CHP'li Mansur Yavaş. AK belediyecilik gibi halka hizmet sevdalısı olacaksın. Beceremedin." İfadelerini kullandı.

Habib Akdemir ise şunları söyledi; "Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında 100'e yakın yolsuzluk ve suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Savcılık, Gökçek'i ifadeye bile çağırmadı."

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