Başkan Erdoğan’dan dünyaya su tasarrufu çağrısı!

"PEK ÇOK ÖNEMLİ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Dünya Gıda Günü'nün, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yılın temasını, 'Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma' oluşturuyor. Bu önemli tema altına düzenlenecek etkinliklerin, hayat kaynağımız olan suya ilişkin farkındalığı artıracağına inanıyorum. Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında, sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığı su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz. Öte yandan insanlık, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en önemli başlıkları arasında yer alan '2030'da sıfır açlık' yaklaşımından maalesef giderek uzaklaşıyor.