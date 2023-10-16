Dünya Gıda Günü'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Suyu korumak vatanı korumaktır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen ve 2023 teması "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajın "Suyu korumak vatanı korumaktır" dedi..