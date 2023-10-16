Video Haber Dünya Gıda Günü'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Suyu korumak vatanı korumaktır" | Video
Dünya Gıda Günü'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Dünya Gıda Günü'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Suyu korumak vatanı korumaktır" | Video

16.10.2023 | 10:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen ve 2023 teması "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olarak belirlenen Dünya Gıda Günü Ana Etkinliği'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajın "Suyu korumak vatanı korumaktır" dedi..

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