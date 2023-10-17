Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri

Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor..
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İSRAİL'E DESTEK İÇİN 2 BİN ABD ASKERİ BÖLGEDE KONUŞLANACAK
Pentagon, askerlerinin bir bölümünü İsrail'e destek vermek üzere konuşlandıracak. Dikkat çeken gelişme ABD basını tarafından "İsrail askerlerini desteklemeye hazırlanıyorlar" şeklinde paylaşıldı. Birliklerin danışmanlık ve tıbbi destek gibi görevlerle görevlendirildiği kaydedildi.
SAVAŞA KATILMAYACAKLAR
Yetkililer, bu birliklerin muharebe görevinde bulunmalarının amaçlanmadığını anlattı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu askerler şu anda Orta Doğu ve Avrupa gibi noktalarda konuşlanmış durumda.
İSRAİL ASKERLERİNE DESTEK
ABD'nin hangi koşullar altında veya tam olarak nereye asker konuşlandırabileceğinin netlik kazanmadığı belirtilerek şunlar aktarıldı:
Ancak Pentagon'un kararı, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı başlatması durumunda İsrail askerlerini desteklemeye hazırlandığının sinyalini verdi.
ABD'DEN ASKER HAMLESİ
Ayrıca bu birliklerin ne kadarının konuşlandırılması halinde İsrail'e gideceğinin de belirsizliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak yetkililer, en azından askerlerin bir kısmının İsrail güçlerini desteklemek üzere söz konusu ülkeye giriş yapabileceğini ifade etti.
GAZZE'DE HER 15 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLÜYOR! CANLI YAYINDA OBÜS SESLERİ
İsrail ordusunun gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, hava saldırıları ile başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı.
Gazze'de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri | Video
Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.
Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise evde bulunanlardan 8 kişi öldürüldü. Gazze'nin batı kesiminde Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda, biri gazeteci 2 kişi yaşamını yitirdi, ailenin diğer fertleri ise yaralandı.
Gazze'nin orta ve batı kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kamplarına da İsrail savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük maddi hasar oluştu.
SU TÜKENDİ ÇOCUKLAR KUYULARDAKİ KİRLİ SULARI KULLANIYOR
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurarak yardımların engelsiz ulaşabilmesi için insani ateşkes çağrısında bulundu.
UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.
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