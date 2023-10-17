GAZZE'DE HER 15 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLÜYOR! CANLI YAYINDA OBÜS SESLERİ

İsrail ordusunun gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.



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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, hava saldırıları ile başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldı.

Gazze'de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri | Video

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise evde bulunanlardan 8 kişi öldürüldü. Gazze'nin batı kesiminde Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen bombardımanda, biri gazeteci 2 kişi yaşamını yitirdi, ailenin diğer fertleri ise yaralandı.

Gazze'nin orta ve batı kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kamplarına da İsrail savaş uçaklarıyla saldırılar düzenlendi. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra büyük maddi hasar oluştu.