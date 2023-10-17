Gazze’de her 15 dakikada bir çocuk ölüyor! Canlı yayında obüs sesleri | Video
Gazze'de 11 gündür süren saldırılarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Sderot’tan son durumu aktardı..
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