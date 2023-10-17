Video Dünya İsrail'in Gazze planı ne? ABD'den İsrail'e silah ve asker desteği! | Video
İsrail'in Gazze planı ne? ABD'den İsrail'e silah ve asker desteği! | Video

İsrail'in Gazze planı ne? ABD'den İsrail'e silah ve asker desteği! | Video

17.10.2023 | 14:18

İsrail'in Gazze planı ne? ABD'den İsrail'e silah ve asker desteği! Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı.

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