MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

SIKILI YUMRUKLAR VARSA ONLARI AÇACAĞIZ

26 Kasım'a kadar ilave 9 ayrı istişare toplantısı ile çalışmalarımızı Türkiye'nin tamamına yaygınlaştıracağız. Siyasi değerlendirmelerimizi özveri ile paylaşacağız. Sıkılı yumruklar varsa onları açacağız. Kafasında soru işareti olan varsa onları aydınlatacağız. Geçtiğimiz seçimlerin muazzez sonucunu mahalli seçimlerle perçinleyip Türkiye'nin ihya projesine koyulacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız.

Atılacak adımları önceden düşünmenin, kapasiteler açısından analiz etmenin adı stratejik bakıştır. Bize göre çalışmanın, hizmetin sonu yoktur. Daha güzeline, daha fazlasına ulaşmanın bahanesi hiç olamayacaktır. Çağın gerisinde kalmak, insandan kopmak hayatın ve hadiselerin çekim merkezinden uzaklaşmak demektir.

Her şart altında halkın yanındayız. İnsanımızın huzur ve güvenliğini hedefledik. 54 yıldır hep bir adım önce olmanın mücadelesi ile bu günlere geldik. Gününü kurtaran, olduğu ile yetinen, kısır döngüye kapılan toplumların ilerlemesini, bir adım ileri gitmesini zor görüyoruz. Tarihimize inanıyor, güveniyoruz. MHP ve Cumhur ittifakı olarak insanımız ile iç içe ve aynı istikametteyiz. Hıyanet ve hamaseti milli birlik ruhu ile buluşturup atıyoruz. Biz bir insanın kalbinin nasıl attığına bakıyoruz.

MHP ve Cumhur ittifakı 85 milyon Türk vatandaşını aynı ve eşit gören anlayış biçimine sahiptir.