MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer misafirleri, basınımızın değerli temsilcileri, bu haftaki toplantımıza başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum.
MHP, nice fırtınaya direnerek yükselmiş aşılmaz bir surdur. Milletimizin varlık ve irade nurudur. MHP mekteptir, metanettir. Melun heveslerin karşısında duran settir. Ne zaferlerle şımardık ne de yenilgilerle yılgınlığa kapıldık.
Geçmişini bilmeyen birinin, kendisini tanımayan toplumun ırmak akıntısına kapılmış kurumuş dal parçası gibi olduğunu iyi biliyoruz.
Her an yenilenerek her dem taze kalarak kontrolsüz tabloya ihtiyatlı yaklaşarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. MHP'nin gündemini tayin eden, koordinatlarını belirleyen sadece Türk milletidir. Bunun dışında ne varsa bize uzaktır. Milletimizden alacağımız desteği milletimize hizmet olarak göstermekteyiz. MHP ile Cumhur İttifakı'nın siyaseti bu temel üzerinden ilerlemekte.
Önümüzde 2 siyasi olay vardır. Biri 17 Mart'ta gerçekleşecek kurultayımız diğeri de 31 Mart seçimidir. 9 Ağustos'ta başlayan kongre sürecimiz büyük kurultayımızla taçlanacaktır. İlçe ve il kongrelerimiz yüksek katılımla tezahür etmiştir.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Seçilen il ve ilçe başkanlarımı özellikle kutluyor, başarılar diliyorum. Biz siyaseti aşk ile, omuz omuza yaparız. Dava arkadaşlarında kader de paylaşılır keder de paylaşılır. Bizim mücadelemizde mertlik vardır; saygı ve sevgi esastır. Başkaları gibi ihtiraslar peşinde koşmadık. 2024'e doğru diyar diyar Anadolu teması ile inançla bezenmiş hazırlık içindeyiz. Toplantılarımıza da geçtiğimiz hafta sonu başladık.
SIKILI YUMRUKLAR VARSA ONLARI AÇACAĞIZ
26 Kasım'a kadar ilave 9 ayrı istişare toplantısı ile çalışmalarımızı Türkiye'nin tamamına yaygınlaştıracağız. Siyasi değerlendirmelerimizi özveri ile paylaşacağız. Sıkılı yumruklar varsa onları açacağız. Kafasında soru işareti olan varsa onları aydınlatacağız. Geçtiğimiz seçimlerin muazzez sonucunu mahalli seçimlerle perçinleyip Türkiye'nin ihya projesine koyulacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız.
Atılacak adımları önceden düşünmenin, kapasiteler açısından analiz etmenin adı stratejik bakıştır. Bize göre çalışmanın, hizmetin sonu yoktur. Daha güzeline, daha fazlasına ulaşmanın bahanesi hiç olamayacaktır. Çağın gerisinde kalmak, insandan kopmak hayatın ve hadiselerin çekim merkezinden uzaklaşmak demektir.
Her şart altında halkın yanındayız. İnsanımızın huzur ve güvenliğini hedefledik. 54 yıldır hep bir adım önce olmanın mücadelesi ile bu günlere geldik. Gününü kurtaran, olduğu ile yetinen, kısır döngüye kapılan toplumların ilerlemesini, bir adım ileri gitmesini zor görüyoruz. Tarihimize inanıyor, güveniyoruz. MHP ve Cumhur ittifakı olarak insanımız ile iç içe ve aynı istikametteyiz. Hıyanet ve hamaseti milli birlik ruhu ile buluşturup atıyoruz. Biz bir insanın kalbinin nasıl attığına bakıyoruz.
MHP ve Cumhur ittifakı 85 milyon Türk vatandaşını aynı ve eşit gören anlayış biçimine sahiptir.