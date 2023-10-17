MHP Lideri Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: "İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır!" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki gösteren Bahçeli, konuyla ilgili şunları söyledi, "Toplama kampına dönen Gazze'de dökülen kanlardan, yıkılan binalardan başka bir şey kalmamıştır. Ne hazin bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Medeni ülkeler İsraİl arkasında toplanmıştır. Soruyorum alayınıza, neredesiniz?"