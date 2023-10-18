A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına boğuldu: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini her geçen saat daha da artıran İsrail ordusu; çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmıyor.
Hastanelere, sivillerin sığındığı BM okullarını hedef alan İsrail güçleri dün akşam insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, El Zeytun Mahallesi'ndeki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı.
FİLİSTİNLİLER'İN SIĞINDIĞI HASTANE HEDEF ALINDI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler'in sığındığı hastanenin hedef alındığını kaydetti.
Binlerce yerinden edilmiş Gazzeli'nin bulunduğu hastaneyi vuran İsrail'in savaş suçu işlediğini belirten Marouf, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" diye konuştu.
A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Biri buna artık dur desin" | Video
A HABER SPİKERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İsrail'in El-Ehli Hastanesine yaptığı hava saldırısına ilişkin detayları aktaran A Haber'in başarılı sunucusu Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
"BİRİ BUNA ARTIK DUR DESİN!"
Helvacı; Günaydın demeyi çok isterdim. Meslek hayatımda ilk defa bu kez bu sabah yayına girmek istemedim. Bugün dünyada gün aymadı. Hala karanlık. Bu fotoğrafların önünde durmaktan dahi utanıyorum.. Dün akşam saatlerinde neler yaşandı bakacağız. Ama dün akşamdan bu yana eğer yastığa kafasınız koyarken içiniz rahat değilse, uyuyamadıysanız, kabuslar gördüyseniz, şu bir bardak suda utanç hissettiyseniz, onları hatırlayabildiyseniz, ailenize baktığınızda sevdiklerinizi düşündüğünüzde gözlerin dolduysa, şu an yüreğiniz sıkışıyor hayattan keyif almıyorsunuz ne mutlu size çünkü insansınız.
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
Sözün bittiği yer diyoruz biz bunun üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Tekraren söylüyorum inanın utanıyorum. Kimden olduğu ırkı dini dili hiçbir şey önemli değil. Dünyanın gözü önünde 12 gündür çocuklar katlediliyor ve tüm dünya bunu izliyor. 80 yıldır bu Yahudi soykırımına ilişkin filmler izliyoruz biz tüm dünya etkileniyoruz üzülüyoruz. Keşke o filmleri bunları yapanlar da izleseydi.
DİZİ İZLER GİBİ İZLİYORUZ
Bunlar film değil. Bunlar gerçeğin ta kendisi. Ve canlı yayınlarda tüm dünyanın gözü önünde 12 gündür bölüm bölüm dizi izler gibi izliyoruz.
BİRİ BUNA ARTIK DUR DESİN
Babaları görüyoruz ellerinde poşetler evlatlarının cenazelerini taşıyor. İnsan olan herkesin yüreği sızlıyor. Gerçekten yeter. Eğer dünyada şu kadar adalet kırıntısı kaldıysa biri buna artık dur desin.
GAZZELİ YETKİLİLER, İSRAİL'İN BOMBALADIĞI HASTANEDE CENAZELER ARASINDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi. İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.
Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.
Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.
"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.
Ebu er-Riş, İsrail'in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.
Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor.
Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle irkildiklerini kaydetti.
Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." ifadesini kullandı.