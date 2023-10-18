Video Yaşam A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Biri buna artık dur desin" | Video
A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı:

A Haber sunucusu Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: "Biri buna artık dur desin" | Video

18.10.2023 | 09:43

İsrail, Filistin'e yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor. İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi. İsrail'in El-Ehli Hastanesine yaptığı hava saldırısına ilişkin detayları aktaran A Haber sunucusu Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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