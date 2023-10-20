Pençe-Kilit şehidine veda

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25) için dün memleketi Kahramanmaraş'ta önce baba ocağında helallik alındı. Baba Ali Güneş ve anne Gülbahar Güneş ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Ardından Abdulhamithan Camii'nde düzenlenen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken babasını askerler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Güneş'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.