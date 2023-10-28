Büyük Filistin Mitingi'nde Başkan Erdoğan konuştu: Alandaki milyonlar, "İşte Ordu İşte Komutan" sloganı attı

"Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız, Gazzeli mazlumlara umut olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız. Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun. Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Bugün birileri Gazze'yi uzakta, çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.

Başkan Erdoğan, tarihi mitingde yaptığı konuşmada İsrail'e ve dünyaya çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle oldu:

"SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK İSRAİL'İ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

Hamas terör örgütü değildir dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu, bunu söyleyeceğinizi biliyorduk, bunu bildiğimiz için de açık, net olarak ifade ettik.

İsrail sen işgalcisin, sen bir örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Biz mazlumlardan yanayız.

(İsrail) Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

1947'de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün.

Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor.

İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.

"İSRAİL GÜNÜ GELDİĞİNDE FEDA EDİLECEK BİR PİYONDUR"

Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece, günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.

Dün gece yapılanlar tam anlamıyla bir cinnet halidir. Gazze halkının duruşu tarihe şanlı bir destan olarak yazılacaktır. İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Sabır ve kararlılık aynı noktaya vuran su damlaları gibi mermeri bile deler.

Sadece İsrail'in ve destekleyenlerin orantısız saldırıları yüzünden Filistin halkı hak ettiği desteği alamıyordu. Filistin halkının direniş kararlılığını şairin deyişiyle söyleyeceğim: Buradayım hala aşkımın tutsağı, evimin çevresinde yurdumun peşinde... Burdayım hala! Yıkamazlar beni burdayım hala... Dişlerimle savunacağım yurdumun her karış toprağını dişlerimle...

Zalimin bombalarına rağmen Gazze halkının şehrini terk etmeme kararlılığını milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi, ikinci dünya savaşında olduğu gibi başı dara düşen her mazlum gibi bu insanların da umudu olacaktır. Türkiye'nin merhamet duygularını törpülemeyin. Tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin çocukları Türkiye'ye ihtiyaç duyacak. Gelin bugün bize kulak verin, gelin mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, diyalog kapıları açma talebimize kulak verin. Hayatınızda ilk defa hayırlı bir adım atın. Muhataplarımızı aynı anlayış etrafında buluşmaya çağırıyoruz.

Yüz binlerce kişi Gazze için bir araya geldi!