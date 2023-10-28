Büyük Filistin Mitingi'nde Başkan Erdoğan konuştu: Alandaki milyonlar, "İşte Ordu İşte Komutan" sloganı attı | Video
İsrail'in adeta bir terör örgütü gibi davranarak Gazze Şeridi'nde 21 gündür uyguladığı katliam bugün İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi'nde protesto ediliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katılan Başkan Erdoğan, konuşmaya başladığı anda alandaki milyonların "İşte Ordu İşte Komutan" sloganları attığı duyuldu.Aynı sloganın konuşmayın ilerleyen anlarında da sık sık tekrarlandı.
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