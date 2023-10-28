Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İRAN paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi

Hiçbir şekilde haber almanın mümkün olmadığı, ağır bombardıman nedeniyle yaralılar için ambulans dahi çağrılamayan Gazze Şeridi için Dünya Sağlık Örgütü çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki personelleri ve sağlık tesisleriyle hala iletişim kuramadıklarını, çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirtti.