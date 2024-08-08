Elon Musk'ın Starlink uyduları Edirne semalarında

Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'in Starlink uyduları, saat 22:15 sularında Edirne semalarında heyecan oluşturdu. Türkiye'nin birçok ilinde daha önce görülen bu uydular, gökyüzünde tek sıra halinde geçerek vatandaşların ilgisini çekti.