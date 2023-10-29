Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamladı. Atatürk'ün mozalesine ay yıldızlı çelenk bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.
"CUMHURİYETİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDEDİR"
Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz Atatürk, en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarlığımız döneminde emanetinize sahip çıktık. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir."
Başkan Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 100. YIL MESAJI
Öte yandan Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.