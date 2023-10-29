Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de | Video

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamlayan Erdoğan liderliğinde devlet erkanı, Atatürk'ün mozalesine ay yıldızlı çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir." dedi.