Türkiye’den ikinci yüzyıla merhaba

Türkiye dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü büyük bir coşku ile kutladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında vatandaşlar cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Meydanlar dolup taştı, binalar, caddeler, sokaklar bayraklarla donatıldı. Kutlama etkinliklerine binlerce vatandaş katıldı.Türk donanması 100 gemi ile İstabul Boğazı'nda tarihinin en büyük resmi geçidini yaptı. Törene F-16 ve F4E uçakları ve helikopterler de eşlik etti. Türk Yıldızları ve Solo Türk, cumhuriyet coşkusunu gökyüzüne taşıdı. Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen törene binlerce vatandaş katıldı. Bağdat Caddesi'nde on binlerce vatandaş fener alayında bir araya geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kadınlara özel koşu gerçekleştirildi.Türk bayraklarıyla 100 araçlık konvoy düzenlendi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun motosikletiyle katıldığı konvoya 2 ATAK ve 2 Sikorsky tipi helikopter de eşlik etti.Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Koca Yusuf olarak adlandırılan A400-M uçakları halkı selamlarken, Erciyes Dağı zirvesinde 100 dağcı tarafından dalgalandırılan Türk Bayrağı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teslim edildi.F-16 savaş uçakları gösteri Konyaaltı Sahili'nde uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu, ellerinde Türk bayraklarıyla sahili dolduran binlerce kişi heyecanla izledi. Alanya'da 500 dron ile ışık gösterisi yapıldı. Yüzlerini kırmızı beyaz renklere boyalı ve yanaklarındaki ay yıldızlı Türk bayrağı motifi işleyen Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri, görsel şölen oluşturdu.Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor" projesi kapsamında 4 bin öğrenci zeybek oynadı. Dalgıçlar, Karaburun ilçesindeki 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı.Fransa'dan bisikletle çıkarak 47 günde 11 ülke geçen ve 3 bin 500 kilometre pedal çeviren Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi Bekir Aysan Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştı. 100. Yılı Bisiklet Turu etkinliğinde gençler 15 kilometre pedal çevirdi.Fethiye ilçesinde, Dalyan Koyu açıklarından Dalış yapan grup, Türk bayrağının yanı sıra "Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına bağlı komandolar 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Vatan Sana Canım Feda' 'Her şey Vatan İçin' sloganları ile caddeleri inletti.Bir kebapçı 100 metre boru kebabı pişirip, vatandaşlara dağıttı.Kapadokya'daki sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.Üç öğretmen, kentin en yüksek noktası olan 3 bin 331 rakımlı Abdalmusa Zirvesi'ne tırmanarak, Türk bayrağını dalgalandırdı.Çukurca ilçesinde bayraklar ve meşalelerle Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.100 metrelik bayrakla fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Dronla görüntülenen etkinlikte ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.Siverek ilçesinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte, 3 bin kişi bayraklarla yürüdü. Havai fişek gösterisi yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi (bugün) okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG sahipleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü kutlamalarındaki yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOGG sahipleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açan Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Rusça ve İngilizce mesaj paylaşan Artemyev, "Türkiye'nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na dün ziyaretçi akını oldu. Vatandaşlar ve yabancı turistler, Cumhuriyeti'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu.İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, İstanbul'da 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobiller konvoy oluşturarak Bağdat Caddesi'nde tur attı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar Meydanı'nda "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler, dijital deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi birçok vatandaş ziyaret etti.SABAH