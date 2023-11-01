Adalet Bakanı Tunç’tan trol savcı açıklaması: “Danıştay’ın kararı kesin karar değildir”

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN TROL SAVCI AÇIKLAMASI:

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özcan Muhammed Gündüz, Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edilmişti. Ancak Danıştay 5. Dairesi, skandal bir karara imza atarak, Gündüz'ün mesleğe geri dönmesine karar vermişti.

Adalet Bakanı Tunç, Danıştay 5. Dairesi'nin Gündüz hakkında verdiği karara ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Sosyal medyadan hakaret eden bir savcıyla alakalı Danıştay'ın kararı kesin karar değil. Temyiz edilip İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vereceği karar noktasında süreç devam ediyor. Yargılama süreci devam ediyor" cevabını verdi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay'a göndermesine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan

Bakan Tunç, şunları söyledi:



"Burada yargıyı ilgilendiren konu söz konusu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne konu bireysel başvurunun Yargıtay sürecinde sonuçlandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği karar neticesinde olduğu düşüncesiyle yerel mahkeme başkanı dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargının önündeki bir konuyla ilgili Adalet Bakanının yorum yapması mümkün değil. Yargı bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasa ve kanunla bağlıdır. Bağlı olduğumuz Anayasa'dan almayan yetkiyi hiçbir kimse veya organ kullanamaz."



YÜKSEK MAHKEMELER ARASINDA BİR ÇATIŞMA DOĞRU DEĞİL



Bakan Tunç, yorum farkıyla Anayasa'nın bazı maddelerinin yok sayılmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna dikkat çekerek, "Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız. Anayasa'da yüksek mahkemeler vardır. Bu yüksek mahkemelerin yetkileri ve görevleri vardır. Yargıtay 154. Maddede adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme mercidir. Kararları bu anlamda kesindir. Kesin hükmün nasıl kaldırılacağına yönelik hukuk sistemimizde değişik yorumlar yapılmaktadır. Özellikle Anayasa'nın dokunulmazlıkla ilgili 83. Maddesinin birçok fıkrası vardır. Bu fıkralardan sadece birini okuyup diğerlerini okumayarak kamuoyunu da yanlış yönlendirmemek lazım. Yıllardır uygulanan maddeler bu maddeler. Özellikle Anayasa'nın 14. Maddesinde belirlenen durumların kanunla düzenleneceği de Anayasa'nın kesin, açık hükmüdür. Dolayısıyla o belirlenen durumların neler olduğunu ve o durumlara aykırı yaptırımların nerede düzenlendiğini Anayasa Mahkememizdi biliyor Yargıtayımızda biliyor. Yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak hukuk sistemimizde, yargı sistemimizde, yüksek mahkemeler arasında bir çatışmayı ortaya koymanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu hukuk devletine zarar verir" dedi.

ANAYASA'NIN MADDELERİNİ O TARAFA BU TARAFA ÇEKMEYELİM



Hukuk devletini korumanın herkesin vazifesi olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Hukuk devletini zedeleyecek herhangi bir yorumdan, Anayasa'nın maddelerini ilga edecek herhangi bir yorumdan kaçınmak gerekir. Bu Anayasa, Anayasa Mahkemesi'ni de bağlar, Yargıtay'ı da bağlar. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. Eğer bu Anayasa yürürlükteyse Anayasa'nın maddelerini o tarafa bu tarafa çekmeyelim. Bu Anayasa yeni uygulanmıyor. 83. Madde yeni icat edilmiyor. 83. Maddenin bir fıkrasını okuyup alttaki fıkraları yok saymak Anayasa hukuku açısından uygun olmaz" ifadelerini kullandı