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Giriş Tarihi: 01.11.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 06:14

Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu için meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün mesleğine iade edilmesi gerektiğini belirten Danıştay kararı gündeme bomba gibi düştü. Skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Yargılandığı mahkemede "hakaret" suçundan da ceza alan Gündüz'e Danıştay 5. Dairesi eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesi kararına HSK tarafından itiraz edileceği öğrenildi. HSK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi sonrasında son kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verileceği öğrenildi.

Halit TURAN
Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

2019-2020 yılları arasında '@HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' rumuzunu kullanan Twitter kullanıcısının aralarında bakanların da bulunduğu devlet yetkililerine ve AK Partililere küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hesapla ilgili yapılan incelemede 'HOHMUSTESARI' isimli hesabın Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz tarafından kullandığı tespit edildi.

Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden Ağustos 2016'da açıldığı, hesabın kurtarma bilgilerinde verilen telefon numarasının ise Samsun Cumhuriyet savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e ait çıkmıştı.

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Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

Gündüz'ün soruşturmada cep telefonunu yenilediği de belirlenirken "Çocuğum suya düşürdü" diyerek cep telefonunu yenilemek zorunda kaldığını iddia ettiği ancak Gündüz'ün, eski telefonunda yapılan incelemelerde cihazın ana kartının kırılarak, yerinden özel olarak söküldüğü belirlenmişti.

Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

BAKANLAR, SİYASİLERE KÜFÜRLERİNE MARUZ KALDI

Savcı Gündüz'ün 'HOHMUSTESARI' isimli trol hesaptan küfürler ettiği ve hakaretlerde bulunduğu isimler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu yer almıştı.

Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

2018 YILINDA AVUKATLIKTAN SAVCILIĞA GEÇTİ

2006 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'da Cumhuriyet savcısı olarak atandığı öğrenildi. Gündüz'le ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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