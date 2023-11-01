Giriş Tarihi: 01.11.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 06:14

Danıştay küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için göreve iade kararı vermişti! Skandal sonrası HSK harekete geçti

Twitter'da sahte hesap açıp bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu için meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün mesleğine iade edilmesi gerektiğini belirten Danıştay kararı gündeme bomba gibi düştü. Skandal karar sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Yargılandığı mahkemede "hakaret" suçundan da ceza alan Gündüz'e Danıştay 5. Dairesi eylemlerinin hakimlik ve savcılık mesleğinin şerefini, onuru ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte olmadığını belirterek göreve iade edilmesi kararına HSK tarafından itiraz edileceği öğrenildi. HSK Genel Sekreterliği tarafından hazırlanacak itiraz dilekçesi sonrasında son kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verileceği öğrenildi.