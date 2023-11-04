AK Parti’den İsrail’in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir

Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine "İsrail'in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını" söylüyorlar. "İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz" diyenler "daha çok cinayet işle" demektedirler.

BARBARLIK TOPYEKUN İNSANLIĞA SAVAŞ AÇMIŞTIR

Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır. Savaş sadece Gazze'de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına "İsrail'in kendini savunma hakkı"ndan bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından "İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz" diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır.