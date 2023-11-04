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Giriş Tarihi: 04.11.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 11:27

Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 7 Ekim'den bu yana acımazsızca saldırdığı Gazze'de son olarak çocuk hastanesini hedef aldı. İnsanlık suçlarını işlemekten hiçbir çekincesi olmayan İsrail'in savaş uçaklarının Nasr Çocuk Hastanesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Katliamına karadan devam etmesi beklenen İsrail ordusu Gazze'ye saldırıları artırırken Hamas'ın şehri korumak için hazırlandığı konuşuluyor. Gazze içlerine giren ve kent merkezini kuşattığını duyuran İsrail ordusuna karşı Hamas'ın eylem planları ise gündeme oturdu.

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Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

Son dakika İsrail Gazze Filistin: İsrail, Gazze'de başlattığı soykırıma 29 gündür devam ediyor. Gazze'yi tamamen ele geçirme planlarını uygulamaya sokan ve Hamas'ı bahane göstererek tüm sivil yerleşimleri vuran İsrail şimdiye dek 9 bin 500'e yakın Filistinli sivili katletti. Öldürülenlerin 7 bine yakını kadın, çocuk ve bebeklerden oluşurken İsrail bu katliamın "normal" olduğu söylemleriyle ağır bombardımanlara devam ediyor.

Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

ÇOCUK HASTANESİNE ALÇAK SALDIRI

Son olarak İsrail savaş uçakları, Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini hedef aldı. Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

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Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

GAZZE ENKAZ YIĞININA DÖNDÜ

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

Katliamda artık hastaneleri özellikle hedef aldığı kuşku götürmeyen İsrail, Gazze'ye karadan da saldırılara başladı. Gazze içlerine giren ve kent merkezini kuşattığını duyuran İsrail'in, bundan sonra izleyeceği adımlar bir kez daha tartışmaya açıldı.

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