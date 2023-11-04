Giriş Tarihi: 04.11.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 11:27

Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 7 Ekim'den bu yana acımazsızca saldırdığı Gazze'de son olarak çocuk hastanesini hedef aldı. İnsanlık suçlarını işlemekten hiçbir çekincesi olmayan İsrail'in savaş uçaklarının Nasr Çocuk Hastanesi'ni bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Katliamına karadan devam etmesi beklenen İsrail ordusu Gazze'ye saldırıları artırırken Hamas'ın şehri korumak için hazırlandığı konuşuluyor. Gazze içlerine giren ve kent merkezini kuşattığını duyuran İsrail ordusuna karşı Hamas'ın eylem planları ise gündeme oturdu.