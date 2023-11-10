Bakan Koca’dan ’Beyaz Reform’ açıklaması: Özelden kamuya dönüşü hızlandırdı

"BÜTÜN ŞEHİR HASTANELERİNİN TIBBİ HİZMETLERİNİ HİÇBİR YÜKLENİCİ FİRMAYA VERMEDİK"

Bütün şehir hastanelerinin tıbbi hizmetlerini hiçbir yüklenici firmaya asla vermediklerini ifade eden Koca, "Fizik Tedavi hastanesi gibi özellikle kemoterapi gibi tıbbi hizmetlerin bir kısmı da işletmeye verilmişti, sözleşmede bunlar vardı. Bunların hiçbirisini koymadık. Bu hastanelerle ilgili de geç açılma durumları göz önünde bulunarak, birtakım başka yapma gereken sorumlulukları yerine getirmelerini de gözeterek, 25 yıllık sözleşme sürelerini kesmediğimiz bir şehir hastanesi olmadı. Yeni açılan İzmir Şehir Hastanesi'nde 25 yıldan 10 yıl 3 ay kesildi. İzmir Şehir Hastanesi için 14 yıl 8 ay ücret ödenecek. 14 yıl 8 ay sonra devletimizin olacak. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 yıl 7 ay kesildi. 15 yıl 5 ayı var. 15 yıl sonra Çam ve Sakura Şehir Hastanesi devletimizin olacak. Kocaeli Şehir Hastanesi'nden kesilen 9 yıl 9 ay oldu. Kocaeli Şehir Hastanesi bugünden itibaren 15 yıl 1 ay sonra devletin olacak. Etlik Şehir Hastanesi geçen yıl açıldı. 7 yıl 8 ay kesildi. Kalan süre bugünden itibaren 16 yıl 1 aydır. Bilkent Şehir Hastanesinden 3 yıl 1 ay kesildi. Bugünden itibaren 17 yıl 5 ay. Kesilmeyen hiçbir hastane yok. Özellikle sorumlulukların yerine getirilmediğini göz önüne alarak, kamu menfaati neyi gerektiriyorsa imkanlarımız ölçüsünde gereğini yaptık" diye konuştu.

"15- 16 YIL SONRA HASTANELERİN HEPSİ BU DEVLETİN"

Sözleşme gereği bakanlığın elindeki en büyük gücün açılış takvimi olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "İstediğimiz olmuyorsa, istediğimiz noktaya gelinmiyorsa açılışına bu sebeple izin vermedik. Şehir hastanelerinin ortalaması şu an 17 yılı geçmiyor. 15- 16 yıl sonra bütün yeni açılan şehir hastaneleri dahil olmak üzere hastanelerin hepsi bu devletin. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanemiz normalde sözleşmede bizim değildi. 480 üniteli Diş Eğitim Araştırma Hastanesi olarak faaliyete geçecek ve hastane bizim" ifadelerini kullandı.