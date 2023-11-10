Bakan Koca pandemi sonrası hekim göçünü tek tek rakam vererek anlattı | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Coronavirüs pandemisi sonrası hekim göçüyle ilgili soruya yanıt verdi. Bu konudaki verileri tablolar üzerinde karşılaştırmalı olarak anlatan Bakan Koca, Koca, rakamların Avrupa ortalamasının çok altında olduğunu dile getirdi.
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