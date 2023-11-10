Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir’de...

Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenleniyor. Başkan Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te mozole önünde saygı duruşunda bulunacak. Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyette,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır." dedi.