Video Haber Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören | Video
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören | Video

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören | Video

10.11.2023 | 09:19

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

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