Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'yu muhatabından ve tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyorum. Dün kadının hak ve özgürlüklerine açıktan muhalefet edenler bugün bir başka skandal ile karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar bunu hakketmiyor. Akhisarlılar bu şekilde gündeme gelmeyi hak etmiyor. Besim Dutlulu Akhisarlıların yüzünü yere eğmiştir. Bu tutum ne kadar gizlenmek istense de karanlıktır.ve izaha muhtaçtır. Aziz milletimiz ve kıymetli Akhisarlılar mızrağın çuvala sığmadığının farkındadır. Bu çirkin hadiseler bir anlamda da bizlere uyarı niteliği taşımaktadır. Yaşanan bu üzüntü verici hadise vesilesiyle, Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları ailesinin bir üyesi olarak hemcinsim Sn. Fatma Celepçi'ye üzüntülerimi ifade ediyorum. Kadın dayanışması çerçevesinde bu konuda kendisinin yanında olduğumu önemle belirtmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.

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