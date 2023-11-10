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Haberler Yaşam İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:28

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Hakkında çıkan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale ve iş aldığı iddialarına "itibar cellatlığı" diyerek tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Dikbayır dilekçesinde Genel Başkan Meral Akşener ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli ise yaşanan durumu;"Bugün Türk siyasetende bir kırılma yaşandı. Ümit Dikbayır ben yanarsam sizde yanarsınız diyor." dedi.

Ali ALTUNTAŞ
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında belediyelerle ticari faaliyetlere girdiği, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale aldığı yönünde ortaya atılan iddiaların araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

"İTİBAR CELLÂTLIĞI YAPILIYOR"

Dikbayır dilekçesinde, "Önceleri dedikodudur nasılsa küçük bir araştırmayla ortaya çıkar diyerek önemsemediğim içerikler artık dedikodu boyutunu geçerek açıkça hakaret ve iftira halini almıştır. Bu iftira ve dedikodular şahsımı itham ettiği gibi partimizin kurumsal kimliğine de zarar verecek noktaya gelmiştir. Her bir iftiranın da içeriği suç olduğu gibi TBMM İYİ Parti Disiplin Kurulu ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından titizlikle araştırılması, araştırma sonucunda hakaret ve iftira boyutuna varmış ve şahsım ile uzaktan yakından ilgili olmayan bu itibar cellatlığının sorumlularının tespiti ve haklarında gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

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İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

GENEL BAŞKANIN DA HESAPLARININ DA İNCELENMESİNİ İSTEDİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır disiplin kuruluna verdiği dilekçede genel başkan Meral Akşener ve ailesi ile özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. İşte Ümit Dikbayır'ın araştırılmasını istediği talepleri;

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi, İYİ Partimizin Sakarya Hendek İlçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası,

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Eski adı twitter yeni adı ile X olan sosyal medya hesabından 'hızırçelebi06' isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve yönettiğim/yönettirdiğim iddiası,

Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası,

Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı"

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

"BEN YANARSAM SİZDE YANARSINIZ"

Ümit Dikbayır'ın bu çıkışının ardından Meral Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün Türk siyasetinde bir kırılma yaşandı" dedi. Ümit Dikbayır'ın aslında 'Ben yanarsam sizde yanarsınız' dediğini belirten Hasan Sami Özvarinli; "Gündemin yoğunluğundan fark edilmese de benim İYİ Parti'den istifa ederken 'Milletvekili Borsası' olarak tarif ettiğim olayın parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ben yanarsam hepiniz yanarsınız diyerek Ümit Dikbayır bir dilekçe verdi.

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