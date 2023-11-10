İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Hakkında çıkan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale ve iş aldığı iddialarına "itibar cellatlığı" diyerek tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Dikbayır dilekçesinde Genel Başkan Meral Akşener ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli ise yaşanan durumu;"Bugün Türk siyasetende bir kırılma yaşandı. Ümit Dikbayır ben yanarsam sizde yanarsınız diyor." dedi.