Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu | Video
CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa ziyaretinde CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celepçi’ye yönelik hareketi büyük tepki çekti.
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