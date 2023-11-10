Video Haber Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu | Video
Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu | Video

Özgür Özel’in Manisa programında CHP’li başkandan skandal hareket! Parti yöneticisini sahneden kovdu | Video

10.11.2023 | 15:32

CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa ziyaretinde CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celepçi’ye yönelik hareketi büyük tepki çekti.

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