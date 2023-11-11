Gazze’de çalışan Norveçli doktor batıya seslendi: Hepiniz suç ortağısınız

"HEPİNİZ SUÇ ORTAĞISINIZ"

Gazze'de gönüllü olarak görev yapan Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlere İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanelerdeki çığlıkları dinleterek seslendi. Dr. Gilbert, 'Başkan Biden... Bay Blinken... Güvenli bir yer olduğunu düşündükleri hastanelere sığınan insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Bunu ne zaman durduracaksınız? Hepiniz suç ortağısınız!' diyerek Joe Biden ve Avrupa ülkelerinin başkanlarına seslendi.

Norveçli doktor Gazze'den dünya liderlerine seslendi: "İsrail'i ne zaman durduracaksınız?" | Video