Norveçli doktor Gazze'den dünya liderlerine seslendi: "İsrail'i ne zaman durduracaksınız?" | Video

Gazze'de gönüllü olarak çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'nden dünya liderlerine seslendi. Bombardımanda yaralanan Filistinlilerin feryatları arasında, "Başkan Biden, Bay Blinken, Avrupa ülkelerinin başbakanları ve cumhurbaşkanları... Masum insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Filistinliler hastane içinde bombalanıyor. Bunu ne zaman durduracaksınız" diyen Gilbert, İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.