Norveçli doktor Gazze'den dünya liderlerine seslendi: "İsrail'i ne zaman durduracaksınız?" | Video
Gazze'de gönüllü olarak çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'nden dünya liderlerine seslendi. Bombardımanda yaralanan Filistinlilerin feryatları arasında, "Başkan Biden, Bay Blinken, Avrupa ülkelerinin başbakanları ve cumhurbaşkanları... Masum insanların çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Filistinliler hastane içinde bombalanıyor. Bunu ne zaman durduracaksınız" diyen Gilbert, İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
02:23
00:17
Elon Musk'tan Gazze sözleri "Soykırım yaparak bir yere varamazsınız" | Video 10.11.2023 | 16:43
06:27
00:25
Rusya, Odessa'da ticari gemiyi vurdu: 1 ölü | Video 10.11.2023 | 13:42
13:47
00:27
İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nin civarını hedef aldı | Video 10.11.2023 | 11:58
01:48
01:09
Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi | Video 10.11.2023 | 08:47
01:20
Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale | Video 10.11.2023 | 08:47
00:34
Panama’da 77 yaşındaki ABD'li yolu kapatan aktivistleri vurdu: 2 ölü | Video 09.11.2023 | 14:46
01:05
Katil İsrail sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni vurdu | Video 09.11.2023 | 15:43
01:05
01:10
Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü | Video 09.11.2023 | 11:45
02:10
00:45
01:14
Azerbaycan ordusundan Hankendi'de gövde gösterisi | Video 08.11.2023 | 15:01
02:58
Yunanistan’da kıyıya vuran sardalyaları elleriyle topladılar | Video 08.11.2023 | 12:22
04:38
Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor | Video 08.11.2023 | 12:22
00:11
Afganistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video 08.11.2023 | 10:14