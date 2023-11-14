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Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:29

22 akrabasını İsrail katliamında kaybeden Nobel adayı Filistinli doktor: “Filistinliler sayı değil, insan”

İşgalci İsrail’in tanklarının 15 yıl önce evini bombalaması sonucu 3 kızını kaybeden Nobel adayı Filistinli Dr. İzzeldin Abuelaish, İsrail’in Gazze’ye yönelik son bombardımanında akrabalarından 22 kişinin öldürüldüğünü, geriye kalanların hayatından endişe duyduğunu açıkladı. Dr. Abuelaish, "Doktor, mühendis, fizyoterapist yeğenlerim katledildi. İnsanlığa olan inancımı kaybettim çünkü dünya olup biteni izliyor. Filistinliler sayı değil insan” dedi.

SABAH
22 akrabasını İsrail katliamında kaybeden Nobel adayı Filistinli doktor: “Filistinliler sayı değil, insan”

Nobel adayı Filistinli Dr. İzzeldin Abuelaish, 15 yıl önce işgalci İsrail tanklarının Gazze'deki evini bombalaması sonucu üç kızını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı bombardımanda ise akrabalarından 22 kişi İsrail tarafından öldürüldü. İngiliz kanalı Talk TV'de sunucu Piers Mergan'a konuk olan Filistinli- Kanadalı Dr. Abuelaish, İsrail'in öldürdüğü akrabalarından fotoğraflarını ekranda göstererek geriye kalan akrabalarının akıbetinden endişe duyduğunu söyledi.

MÜHENDİS, DOKTOR, FİZYOTERAPİST YEĞENLERİ KATLEDİLDİ

Dr. Abuelaish, İsrail tarafından öldürülen Gazze'deki Filistinli akrabalarının fotoğraflarını tek tek gösterip "İnsanlığa olan inancımı kaybettim çünkü dünya olup biteni izliyor. Bunlar 7 Ekim'den bu yana benim ailemden öldürülenler. Mühendis, doktor, fizyoterapist yeğenlerim. Yeğenim bile kızına benim kızımın adını yani Aya ismini koymuştu. Aya da öldürüldü. Hepsi öldü. Onlar insandı, adları varı. Yüzleri vardı. Sizinle konuşmayı bitirdikten sonra kaç kişinin hayatta kalacağını bilmiyorum. Gazzeliler eşit ve özgür olmalı. Filistinliler sayı değil, insan" ifadelerini kullandı

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22 akrabasını İsrail katliamında kaybeden Nobel adayı Filistinli doktor: “Filistinliler sayı değil, insan”
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