MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

Netanyahu Arap devletlerine sessiz kalın demiş. Bu müslüman Türk devletine sökmez. Ona buna diyet borcu olanların duruşundan da asla bahsedilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Emperyalizme sonuna kadar tepki göstereceğiz. İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorların açılması şarttır. İkinci olarak israil tazminata mahkum edilmeldir. İki devletli çözüm iklimi oluşturulmalıdır.

Avrupa Birliği komisyonu ülkemize karşı yine sakat bakışını bir kez daha göstermiştir. Raporda Türkiye'nin İsrail Filistin çatışmasına karşı duruşun AB'ye uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Biz dünyaya haçlı emellerin mevzisinden değil, hilalin nurundan bakıyoruz. Hem Türküz, hem müslümanız. AB komisyonun 2023 yılı Türkiye raporunu yırtıp atıyoruz.

Türk devlet ve toplum felsefesinin merkez değeri adalettir. Türk ve islam düşünürleri adaleti ortak denge olarak tarif etmişlerdir. Asıl olan adalettir. Hukuk esas olarak adaletin vasıtasıdır. Pozitif tartışmalar, makul öneriler, milletin hakkını gözeten açıklamalar hukukun üstünlüğünü güçlendirecektir. Kriz bekleyenlere, kriz düşü kuranlara açık söylüyorum ki hevesleri kursaklarında kalacak. Bunun yanında var olan sorunun kaynağına inmeden, sağlam çözüm yollarının inşası zordur. Anayasa Mahkemesi adalet düzeninin safrası ve sancısıdır. Anayasa Mahkemesi'nnin bireysel başvuru incelemelerinde yasa koyucunun hükümlerini yok sayması vakayi hayriyeden sapma halidir. TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi Parkı davasından kesinleşen 18 yıl cezası bulunan Can Atalay'ın başvurusunun 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılması, HDP'nin kapatma davasında aynı hassasiyetin niye gösterilmediği akıllara gelmiştir.

Yagıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır. Anayasa Mahkamesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir düzen yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin millet vicdanına ihlal kararları yeniden yargılama sebebdir. Anayasa Mahkemesi TBMM'Ye karşı yetki alanını genişleterek ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir. Gazi Meclis Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında değildir. Milletin üstünde bir güç olamaz. TBMM'de oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır. Oturanlara sesleniyorum, siz oturmaya devam edin, Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecek.