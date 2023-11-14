Bahçeli'den çarpıcı mesajlar! "AYM yetkilerini aştı yargısal aktivizm yaptı: Gereken TBMM'de yapılmalı!" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: AYM ile Yargıtay arasında hiyararşik bir sorun yoktur. Nerede bir suçlu varsa, nerede ihanet eden varsa kardeşliğimizi bozan varsa AYM tarafından hak ihlali ile ödüllendirilmektedir. Gereken neyse TBMM'de yapılmalı ve konu kapatılmaldır."