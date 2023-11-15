Emine Erdoğan’dan dünyaya ’Filistin’ mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

Böylesi bir yıkımın üstüne bina edilmiş bir düzende kim kendini gerçekten güvende hissedebilir? Buradan İsrail Devleti'ne ve dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler'in daimi 5 üyesine sormak istiyorum. Bu vahşete durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Vicdanları sağır eden sessizlikteki uluslararası topluma sormak istiyorum. 40 gündür devam eden bu utanç döneminden sonra hangi hakla, dünyada barışı ve adaleti insanlığın evrensel değerlerini savunacaksınız? Charlie Hebdo'da ölenlerin hukukunu korumak için sıraya giren o fotoğraf karesinde büyük bir şevkle boy gösteren, dünya liderlerinin Gazzeli mazlumlar karşısında büründüğü sessizlikten hangi anlamı çıkarmamız gerekiyor? İnsan Hakları Beyannamesi'nde ve uluslararası birçok sözleşmelerde hakları koruma altına alınmış insan tanımı sadece batının belirlediği sınırlar içindekileri mi kapsıyor? Bir canı diğerinden ayıran, kendisinden olmayan herkesi ve her şeyi değersizleştiren bu karanlığa asla teslim olmayacağız" dedi.

SUSTURULMAK İSTENENLERİN SESİ OLMAYA DAVET EDİYORUM



Emine Erdoğan, "Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun insanı merhametle kucaklayan, özü itibariyle değerli gören bir küresel anlayışı savunacağız. Masumu, mülteciyi, kadını ve çocuğu velhasıl insanı geldiği yere göre değerlendiren ayrımcı zihniyetin ilelebet karşısında duracağız. Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil, bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası. Bu ezelden gelip ebede sürecek olan, iyinin, güzelin, hakikatin, batıl ile kavgası. İşte bu sebeple bütün devlet başkanı eşlerini Gazze'de öldürülenlerin kitlesel bir kıyım sürerken sesleri bastırılmak ve susturulmak istenenlerin sesi olmaya davet ediyorum" dedi

DERHAL ATEŞKES, BARIŞ VE İNSANİ YARDIM ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRELİM



Emine Erdoğan, "Gazzeli ve uluslararası basın mensupları, sağlıkçılar, insani yardım çalışanları, onları korumakla mükellef uluslararası toplum başarısız olurken, canları pahasına insanlık için adeta bir nöbetteyken biz de ateşkes ilan edilene dek onlar için bulunduğumuz her yerde elimizdeki tüm imkan ve araçlarla nöbet tutalım. Yeni kamusal alan haline gelen sosyal medyada, hep birlikte nöbet halinde, derhal ateşkes, barış ve insani yardım çağrımızı sürdürelim. Her birimizin ayrı ayrı güçlü, bir araya gelince ise çok daha güçlü bir sesimiz var. Sözlerimizi onlar için ve dünya için hemen şimdi ateşkes için birleştirelim. Gelin bu buluşmayı sözden eyleme taşıyarak Filistin'de barış için bir inisiyatif haline getirelim. Çünkü ateşkes öncelikli hedefimiz olsa da, nihai hedef değildir. Bütün dünyayı aynı sesle, Filistin'de ve İsrail'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarımızı birleştirmeye çağıralım" ifadelerini kullandı.

İSRAİL GASBETTİĞİ TOPRAKLARI SAHİBİNE GERİ VERMELİDİR



Emine Erdoğan, "Filistinli çocuklara ve gençlere ölmek ya da öldürülmek dışında insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. Bu yüzden başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğü korunmuş, tam bağımsız bir Filistin Devleti'ni kapsayan, iki devletli çözümün vadettiği gecikmiş barışı tesis etmenin artık tam da vakti. Bölgenin ve hatta dünyanın barış ve huzuru için Filistin'deki haksız işgal sona ermeli ve İsrail gasbettiği toprakları sahibine, Filistinlilere geri vermelidir. Gazze çocuklarına aydınlık bir gelecek sunabilecek şekilde yıkıntıları arasından yeniden inşa edilmelidir. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde İsrail'in yıktığı okulları, parkları, hastaneleri yeniden inşa etmek üzere şimdiden bir fon kurulmalıdır. Bugün Filistin'i yıkıntılar, kan, gözyaşı ve dumanlar arasında görüyor olabiliriz. Bu karanlık resmin ötesinde bizim bir Filistin hayalimiz var. Gazze'nin sahillerinde dini etnik kökeni fark etmeksizin Filistinli çocukların el ele kardeşçe koşturduğu bir hayal. Limon ağaçlarının çiçek açtığı, güneşin zeytin dallarındaki meyvelere vurduğu, babaların korkusuzca evlatlarıyla buluştuğu, annelerin çocuklarını öpüp, mezara değil yatağına koyduğu bir Filistin. Bu Filistin hayali bizim ellerimizde, vereceğimiz sözlerimizde, bugünkü eylemlerimizde… Etrafımızı saran karanlıktan vicdanlarımızla, insanlığa ışık olmaya niyetli sizler, iyi ki varsınız" diye konuştu.