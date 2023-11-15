Emine Erdoğan'dan dünyaya mesaj: "Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenleniyor. Zirvede açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, "Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.