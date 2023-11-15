Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak

"NETANYAHU GİDİCİDİR"

Netanyahu iki tarafına bakan koymuş basın açıklaması yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. O bakanlar bile Netanyahu ile aynı istikamette yürümüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacakların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler olmuyor. ABD başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor.

FRANSA'YA TEPKİ: DÜRÜST OL

Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra geri vitese takıyor. Dürüst ol ya. Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Biz istiyoruz ki; dimdik dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun ya.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail katliamlarına tam 40 gündür devam ediyor. Hastaneleri, okulalrı kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri içindeki insanlarla beraber topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Bir devlet terörü estiriyor. İsrail bir terör devletidir.

Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Haklarını elinden aldınız. İsrail ve ABD birlikte aldılar. Ama hala benim ülkemde Hamas'ın siyasi bir parti olduğunu anlayamayanlar var.