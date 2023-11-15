Başkan Erdoğan: "Ey Netanyahu! Artık ecelin geliyor!" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki vahşeti durdurmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'de tarifi imkansız acılar yaşanıyor. İsrailli yöneticiler hiç merak etmesinler. Bunların da sonu hüsran olacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan; hastaneleri, okulları kasıtlı olarak hedef alan İsrail'in bir şehri topyekun yok etme stratejisi izlediğini söyledi ve "Buradan Netanyahu'ya soruyorum; Sen de atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Artık ecelin geliyor." diye konuştu.