Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?

UCM'DE NETANYAHU VE İSRAİLLİ YETKİLİLER İÇİN YÜRÜYEN BİR SORUŞTURMA VAR

İsrail ile ilgili aslında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) aslında süregelen bir süreç var. 2015 Ocak ayında Filistin Devleti, İsrail'in 2014 yılındaki saldırıları nedeniyle hem Doğu Kudüs'te, Gazze'de, Batı Şeria'da savaş suçu işlediği iddiasıyla bir suç duyurusunda bulundu. Filistin, devlet olarak Roma Statüsünü imzaladı ve UCM'nin yargı yetkisini tanıdı. UCM, 2015 Mart ayında bir ön inceleme başlatacağını duyurdu ve bu inceleme yıllar sürdü. Neredeyse 7 yıl boyunca bir ön inceleme yapacağını duyurdu. Mart 2021'de İsrail devletinin Filistin topraklarında savaş suçu işlediğine ilişkin kanıtlar olduğunu ve İsrail'in o dönem ki yöneticileri ile ilgili bir soruşturma başlatacağını açıkladı. Şu anda zaten İsrail Devleti'ne, Netanyahu'ya ve o dönem ki askeri yetkililer için yürüyen bir soruşturma var.