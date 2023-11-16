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Haberler Galeri Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail'in 'Şifa Hastanesi' yalanı çöktü; "kanıtlar" eleştiri konusu oldu
Giriş Tarihi: 16.11.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 08:10

Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail'in 'Şifa Hastanesi' yalanı çöktü; "kanıtlar" eleştiri konusu oldu

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ağır bir şekilde bombalayan ve çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail, ABD desteğiyle bölgede soykırım suçu işliyor. Ordusuyla havadan, karadan ve denizden ölüm yağdıran İsrail, son olarak dün gece saatlerinde Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, Şifa hastanesinde İsrailli rehine bulunduğuna dair belirti olmadığı itiraf edildi. İsrail ordusunun, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu. İşte Gazze'deki son duruma dair detaylar...

AJANSLAR
Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail’in ’Şifa Hastanesi’ yalanı çöktü; kanıtlar eleştiri konusu oldu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 40 gündür aralıksız şekilde devam ederken, dün gece saatlerinde bölgeden önemli bir son dakika haberi geldi. Katil İsrail ordusu, yaklaşık iki saat süren şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarının ardından Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada ise Şifa hastanesinde İsrailli rehine bulunduğuna dair belirti olmadığı itiraf edildi. Ayrıca; İsrail'in, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu. Ayrıca işgal güçleri, Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail’in ’Şifa Hastanesi’ yalanı çöktü; kanıtlar eleştiri konusu oldu

06.57 - Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

03.02 - BM Güvenlik Konseyi Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin karar tasarısını kabul etti

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Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail’in ’Şifa Hastanesi’ yalanı çöktü; kanıtlar eleştiri konusu oldu

01.59 - Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için UCM'ye başvurdu

Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail’in ’Şifa Hastanesi’ yalanı çöktü; kanıtlar eleştiri konusu oldu

01.46 - Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirildi.

Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail’in ’Şifa Hastanesi’ yalanı çöktü; kanıtlar eleştiri konusu oldu

01.36 - İngiltere'de Gazze'de ateşkes çağrılarını destekleyen 8 Gölge Bakan görevinden istifa etti

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