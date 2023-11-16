Giriş Tarihi: 16.11.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 08:10

Son dakika: Hem yalancı hem katiller! İsrail'in 'Şifa Hastanesi' yalanı çöktü; "kanıtlar" eleştiri konusu oldu

Son dakika haberleri: 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni ağır bir şekilde bombalayan ve çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivilin ölümüne neden olan katil İsrail, ABD desteğiyle bölgede soykırım suçu işliyor. Ordusuyla havadan, karadan ve denizden ölüm yağdıran İsrail, son olarak dün gece saatlerinde Şifa Hastanesi'ne operasyon düzenledi. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, Şifa hastanesinde İsrailli rehine bulunduğuna dair belirti olmadığı itiraf edildi. İsrail ordusunun, Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu. İşte Gazze'deki son duruma dair detaylar...