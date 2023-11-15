Video Dünya İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı | Video

15.11.2023 | 12:45

İşgalci İsrail ordusu, terör baskını yapıyoruz diyerek girdikleri Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları işte böyle hedef aldı.

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