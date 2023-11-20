Gazzeli hastalar Türkiye’de

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.