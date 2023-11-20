Video Haber Gazze'li hastalar Türkiye'de | Video
Gazze'li hastalar Türkiye'de | Video

Gazze'li hastalar Türkiye'de | Video

20.11.2023 | 15:56

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

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