Gazze'li hastalar Türkiye'de | Video

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.