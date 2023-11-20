Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den gelen hastalarla tek tek ilgilendi | Video

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen hastalarla tek tek ilgilendi.