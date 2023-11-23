CHP'de terör sevicilere duyulan ilgi ve sempati devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde ortaya koydu. Özel, HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.
Özgür Özel Türkiye'yi işgalci gören Chakar'ın elini öpüp konserini dinledi. CHP Genel Başkanı Özel, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından 'barış ve kardeşlik' notuyla paylaştı.
ÖZEL: PERVİN CHAKAR ONURUMDUR, GURURUMDUR
Daha önce de yaptığı hareketten pişmanlık duymak bir yana arkasında duran Özgü Özel, daha da ileri gitti. Kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Pervin Chakar'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur" diye konuştu.
"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİ BÖYLEDİR" DEDİ!
Özel konuya ilişkin şunları söyledi: "Muhteşem bir dinletiydi. Çıktık, çiçek vereceğiz, çok da tasarladığım bir şey değildi, elini uzatınca, sanatçıya duyduğum saygıdan bir de Atatürk'ün, Cumhuriyet'in değerleri böyledir, bir sanatçıya ve sanatına duyduğum saygıdan nezaketle elini öptüm.
Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur
Ben sanatçının elini öptüm. Hiç pişman değilim. Yarın olsa yine aynı eli öperim. Pervin Chakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa ben salonu terk ederim. Pervin Chakar benim de onurum, gururumdur. Bu yapılan ırkçılıktır"