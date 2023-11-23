"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİ BÖYLEDİR" DEDİ!

Özel konuya ilişkin şunları söyledi: "Muhteşem bir dinletiydi. Çıktık, çiçek vereceğiz, çok da tasarladığım bir şey değildi, elini uzatınca, sanatçıya duyduğum saygıdan bir de Atatürk'ün, Cumhuriyet'in değerleri böyledir, bir sanatçıya ve sanatına duyduğum saygıdan nezaketle elini öptüm.

Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur

Ben sanatçının elini öptüm. Hiç pişman değilim. Yarın olsa yine aynı eli öperim. Pervin Chakar çıkıp da orada savaş çığırtkanlığı yapsa ben salonu terk ederim. Pervin Chakar benim de onurum, gururumdur. Bu yapılan ırkçılıktır"