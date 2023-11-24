Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: "Onurumdur, gururumdur" | Video

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu gitti ama "terör seviciliği" baki kaldı. HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören" Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. Özel, kendisine yöneltilen eleştirilerin ardından pişmanlık duymak bir yana daha da ilginç açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. Özel son olarak "Atatürk'ün değerleri böyledir. Pervin Hanım'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar onurumdur, gururumdur." dedi.