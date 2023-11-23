Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü! Özgür Özel: Onurumdur, gururumdur

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu gitti ama "terör seviciliği" baki kaldı. HDP'li Pervin Buldan ile birlikte İstanbul Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören" Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. Özel, kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Atatürk'ün değerleri böyledir. Pervin Hanım'ın elini gerekirse yeniden öperim. Pervin Chakar'ın onurumdur, gururumdur." dedi.