Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve salgın sebebiyle ehemmiyeti çok daha iyi anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması yönünde atılan her adımı stratejik önemde görüyoruz. 10 bini yabancı toplam 40 bine yakın misafiri ağırlayacak helal zirvesinin İslam ülkelerinin gıda güvenliğini tahkim edeceği kanaatindeyim. Öte yandan helal belgeli ürün ve hizmetlere yönelik talep bu ürünlerin hem temiz ve sağlıklı olmaları hem de Müslümanlar tarafından tercih edilmeleri sebebiyle artmaktadır. Bugün dünya helal piyasası gıda, turizm, kozmetik, finans gibi sektörler başta olmak üzere toplam 5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu rakam ortaya çıkan ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda her geçen gün yükselmektedir.