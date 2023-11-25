Başkan Erdoğan: "Gıda güvenliği stratejik hale geldi" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan açıklamasında "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne üye olmaya böylece helal belgelendirmedeki ihtilafları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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