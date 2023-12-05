İYİ Parti CHP’ye ’hayır’ cevabı vermişti... Özgür Özel’den partililere uyarı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında sürpriz bir geri adım gelmişti. Özel ile Akşener arasında beklenen görüşme geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılmıştı.
AKŞENER GİK'İ İŞARET ETTİ
Meral Akşener, Özel ile görüşmesi sonrası 'İşbirliği' teklifini partisini Genel İdare Kurulu'na götüreceğini ifade etmişti. Akşener, "Biz doğal "Orada bu soruyu, GİK'te soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek. O zaman göreceğiz'' diye konuşmuştu.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE ŞOK!
İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan karar çıktı. İYİ Parti, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine oy çokluğuyla 'Hayır' dedi. Akşener, "Toplantılarımızdan CHP'ye 'Hayır' kararı çıktı' ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Kürşad Zorlu, "Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğumuzu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
ÖZGÜR ÖZEL'DEN PARTİLİLERE UYARI:
İYİ Parti'nin seçim kararını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel; "Dün ilk baştan söylemiştim alınacak her iki karara da saygılıyım demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. O yüzden bütün örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebimiz şudur, eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyiniz. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra bütün milletimize ittifak yapacağız" dedi.
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