İYİ Parti CHP’ye ’hayır’ cevabı vermişti... Özgür Özel’den partililere uyarı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PARTİLİLERE UYARI:

İYİ Parti'nin seçim kararını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel; "Dün ilk baştan söylemiştim alınacak her iki karara da saygılıyım demiştim. Aynen bu saygımızı muhafaza ediyoruz. O yüzden bütün örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebimiz şudur, eski dosttan düşman olmaz. Sakın İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyiniz. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bundan sonra bütün milletimize ittifak yapacağız" dedi.

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